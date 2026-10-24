La Polizia avrebbe individuato chi c’è dietro la pagina Instagram del “Movimento 17 ottobre”: si tratterebbe di un 30enne italiano di seconda generazione, di nome Youssef Siher.

Identificato l’ideatore della pagina Instagram “Movimento 17 ottobre”: ecco chi è

Mentre è massima l’allerta in diverse città italiane, Milano su tutte, per le proteste in programma per la giornata di oggi, sabato 24 ottobre 2026, la Polizia avrebbe individuato il presunto individuo dietro la pagina Instagram “Movimento 17 ottobre”.

Si tratterebbe di un ragazzo di 30 anni, italiano di seconda generazione, di nome Youssef Siher. Il giovane si troverebbe ora in Questura a Milano per essere interrogato. Sarebbe stato rintracciato questa mattina in un appartamento sempre nella città meneghina.

Movimento 17 ottobre, identificato l’ideatore della pagina Instagram: chi è Youssef Siher

La Polizia avrebbe quindi identificato chi ci sarebbe dietro la pagina Instagram “Movimento 17 ottobre”. Si tratterebbe di un italiano di seconda generazioni, di origini palestinesi e di 30 anni, di nome Youssef Siher. Al momento il giovane sarebbe indagato per istigazione a delinquere aggravata ma è bene fare una doverosa precisazione, ovvero che il fatto che sia la presunta mente della pagina Instagram “Movimento 17 ottobre” non significa che sia lui il responsabile di quanto avvenuto lo scorso fine settimana a Milano.

Youssef Siher è residente a Mazzano, in provincia di Brescia e presenta un curriculum scolastico di alto livello, ha conseguito una laurea in Comunicazione e un master in Scienze politiche presso l’Università degli Studi di Milano e risulta essere Research Trainee presso l’Osservatorio sul Medio Oriente e Nord Africa dell’Ispi. Risulta essere anche un ricercatore di politica mediorientale, attivista del movimento Pro Pal e giornalista freelance. Questa mattina la Digos di Brescia ha perquisito la casa della sua famiglia. Nel corso dell’attività sarebbe stato trovato materiale informativo ritenuto di interesse investigativo. Il fermo del 30enne sarebbe inoltre avvenuto a poche ore dall’annuncio del terzo comunicato previsto per le ore 14.30 di oggi e che avrebbe dovuto contenere le direttive per possibili proteste, scontri e devastazioni di oggi a Milano. Al momento la pagina Instagram non ha nessun aggiornamento.