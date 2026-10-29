Nel cuore dell’Ucraina meridionale, la stazione ferroviaria di Dnipro è stata teatro di una delle più gravi tragedie recenti: un drone di origine russa ha colpito un treno passeggeri, provocando la morte di tredici persone e ferendone almeno cinque. L’attacco, avvenuto in pieno giorno, ha immediatamente scatenato una serie di interventi di soccorso da parte dei vigili del fuoco e del personale sanitario locale, mentre le autorità hanno avviato le prime indagini per determinare le dinamiche esatte dell’incidente.

Attacco al treno di Dnipro: i fatti sul posto

Secondo le comunicazioni ufficiali, il drone ha sorvolato la banchina della stazione poco prima dell’arrivo del convoglio, rilasciando una carica esplosiva che ha penetrato la carrozza anteriore del treno. Il sindaco di Dnipro, Boris Filatov, ha denunciato su Telegram la “tragedia” sottolineando che il bersaglio era civile e non aveva alcuna legittimità militare.

La scelta di un’infrastruttura di trasporto pubblico evidenzia una chiara intenzione di creare panico tra la popolazione civile.

Numero delle vittime e dei feriti

Le autorità ucraine hanno confermato che tredici passeggeri sono deceduti sul colpo, mentre cinque sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali di Dnipropetrovsk.

Le vittime includono uomini, donne e bambini, rendendo la strage ancora più sconvolgente. Il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleksandr Ganzha, ha precisato che le forze di ordine stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire il profilo del responsabile, ma al momento le indagini puntano a una tecnica di guerra ibrida tipica dei conflitti moderni.

Reazione del governo italiano: la denuncia di Giovanbattista Fazzolari

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, ha espresso solidarietà al popolo ucraino definendo l’attacco “una vigliacca strategia russa di colpire deliberatamente gli obiettivi civili”. In una dichiarazione ufficiale, Fazzolari ha affermato che tale operazione non è altro che terrorismo puro e semplice, evidenziando l’incapacità dell’esercito russo di avanzare sul campo di battaglia e il conseguente ricorso a “metodi biechi”. La sua posizione sottolinea l’allineamento dell’Italia alle politiche di condanna delle azioni che violano il diritto internazionale umanitario.

Contesto più ampio: la strategia russa di colpire obiettivi civili

Negli ultimi mesi, la Russia ha intensificato l’uso di droni e missili contro infrastrutture non militari, una tattica che gli osservatori internazionali hanno etichettato come guerra asimmetrica. Oltre a Dnipro, altre città ucraine hanno subito attacchi simili su scuole, ospedali e reti energetiche, creando una pressione psicologica sulla popolazione civile. Gli analisti ritengono che questa “strategia vigliacca” miri a indebolire la volontà di resistenza dell’Ucraina, sfruttando la vulnerabilità dei civili per ottenere vantaggi politici.

Reazioni internazionali

La comunità internazionale ha rapidamente condannato l’attacco, con diverse nazioni che hanno richiesto un’immediata cessazione delle ostilità contro obiettivi civili. Organizzazioni umanitarie hanno avvertito che ogni nuovo episodio di questo tipo aumenta il rischio di escalation, rendendo ancora più urgente la ricerca di una soluzione diplomatica al conflitto. Nel frattempo, le autorità ucraine continuano a raccogliere prove per presentare il caso davanti a tribunali internazionali, evidenziando la volontà di perseguire la responsabilità penale per i crimini di guerra commessi.