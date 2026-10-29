La ringhiera avrebbe ceduto all’improvviso, facendola precipitare in strada da un’altezza di circa quattro metri. La donna è morta il giorno successivo nel reparto di Rianimazione a Nuoro.

Non ce l’ha fatta Rimedia Cocco, la 78enne precipitata dal balcone di un’abitazione a Nule, in provincia di Sassari, dopo il cedimento della ringhiera a cui si era appoggiata. Ricoverata in condizioni disperate all’ospedale San Francesco di Nuoro, la donna è morta nella serata del 28 ottobre.

La caduta in via Carlo Alberto: la ringhiera del balcone ha ceduto all’improvviso

L’incidente si era verificato nella mattinata di martedì 27 ottobre, in via Carlo Alberto, mentre Rimedia Cocco si trovava sul balcone al primo piano di una casa appartenuta a una zia, ormai deceduta, situata di fronte alla propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era recata nell’edificio per aprire le finestre e arieggiare le stanze, approfittando della giornata di sole.

Quando si è appoggiata alla ringhiera, la struttura avrebbe ceduto, facendola precipitare in strada da un’altezza di circa quattro metri. A lanciare l’allarme sono stati i familiari. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri della Compagnia di Bono. Vista la gravità delle condizioni, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento urgente all’ospedale di Nuoro, dove la 78enne è rimasta ricoverata fino al tragico epilogo.

Precipita dal balcone dopo il cedimento della ringhiera: morta la 78enne dopo ore di agonia

Come riportato da La Nuova Sardegna, è morta nella serata di mercoledì 28 ottobre Rimedia Cocco, la donna di 78 anni precipitata dal balcone di un’abitazione a Nule, in provincia di Sassari. L’anziana era ricoverata in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Francesco di Nuoro, dove era stata trasportata d’urgenza dopo l’incidente avvenuto il giorno precedente. Nonostante le cure ricevute, le gravi lesioni riportate nella caduta si sono rivelate fatali. La notizia ha suscitato dolore nella comunità locale, dove la donna era conosciuta e ricordata per la sua profonda devozione e la generosità nei confronti degli altri.