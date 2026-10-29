Eruzione Etna, allerta rossa per l'aviazione: forti disagi all'aeroporto di Catania

In seguito all'eruzione dell'Etna, è stato chiuso con effetto immediato il settore B1 dello spazio aereo del vulcano siciliano e ridotta a un massimo di dieci aeromobili all'ora la capacità di arrivo all'aeroporto di Catania-Fontanarossa.

Nuovi disagi in Sicilia a causa dell’eruzione dell’Etna, con un settore dell’aeroporto di Catania-Fontanarossa che è stato chiuso. Tutti i dettagli.

Eruzione Etna, disagi all’aeroporto di Catania: voli limitati, è allerta rossa

A causa dell’eruzione dell’Etna, nuovi disagi nella mattina di oggi, giovedì 29 ottobre 2026, all’aeroporto di Catania.

Il settore B1 dello spazio aereo dell’Etna è stato infatti chiuso, con gli arrivi all’aeroporto Fontanarossa della città siciliano che sono stati limitati a un massimo di 10 all’ora a fronte di una media di 12 a pieno regime. Le limitazioni, stando a quanto si apprende, dovrebbero restare in vigore sino alle 21 di oggi.

La decisione è stata assunta dal Nucleo di Coordinamento Operativo e confermata dalla Sac, ovvero la società di gestione dello scalo di Catania. Il provvedimento è stato reso necessario a seguito dell’innalzamento del codice di allerta per l’aviazione (Vona) da arancione a rosso, scattato questa mattina dopo una debole ma continua emissione di cenere vulcanica dall’Etna.

Eruzione Etna: la situazione all’aeroporto di Catania

Come abbiamo visto, è passata da arancione a rosso il codice di allerta per l’aviazione sull’Etna. E’ ciò che è emerso dall’ultimo Vona (Volcano observatory notice for aviation) che è stato emesso questa mattina, 29 ottobre, dall’Osservatorio etneo dell’Ingv. L’altezza stimata della nube vulcanica, che si sposta verso sud-est, è di 4 chilometri sul livello del mare. A seguito di ciò è stato chiuso il settore B1 dello spazio aereo dell’Etna, con gli arrivi che sono stati limitati a un massimo di 10 all’ora. La decisione è stata assunta dal Nucleo di Coordinamento Operativo e confermata dalla Sac, che comunque ha anche fatto sapere che al momento non si registrano particolari criticità né rilevanti disagi al traffico passeggeri all’interno dello scalo. La situazione è comunque costantemente monitorata, si consiglia ai viaggiatori verso/o da Catania di informarsi presso le proprie compagnie aeree su eventuali ritardi o cancellazioni.