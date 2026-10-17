Il mese di novembre 2026 si preannuncia davvero molto complicato per chi ha la necessità di spostarsi in treno, in aereo o con i mezzi pubblici. Sono previsti diversi scioperi.

Il mese di novembre 2026 si preannuncia complicato per chi deve spostarsi in treno, in aereo o con i mezzi pubblici. Il calendario dell’Osservatorio sui conflitti sindacali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, aggiornato al 16 ottobre, segnala diverse mobilitazioni che interesseranno il trasporto ferroviario, il settore aereo e il trasporto pubblico locale.

Tra gli appuntamenti principali figurano lo sciopero nazionale dei treni del 20 e 21 novembre e le proteste negli aeroporti previste nel fine settimana successivo. Ecco il programma degli stop, con orari e territori coinvolti, per organizzare gli spostamenti e limitare i disagi.

Dal 16 al 21 novembre: scioperi a Napoli, treni e personale ENAV

La prima data da segnare è lunedì 16 novembre, quando il personale ANM di Napoli incrocerà le braccia per quattro ore, dalle 11 alle 15. Lo sciopero locale è stato proclamato da FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-FNA e FAISA-CISAL e potrebbe causare variazioni al servizio del trasporto pubblico cittadino.

L’agitazione più rilevante è però quella prevista tra venerdì 20 e sabato 21 novembre.

CUB Trasporti e SGB Ferrovie hanno proclamato uno sciopero nazionale di 23 ore, dalle 21 di venerdì alle 20 di sabato, che coinvolgerà il personale delle imprese ferroviarie e il trasporto merci su rotaia. Per la giornata di sabato è segnalato anche uno stop del trasporto pubblico locale per l’intero turno di lavoro.

Sempre sabato 21 novembre è previsto uno sciopero nazionale del personale ENAV, proclamato da FILT-CGIL e UGL-TA. L’astensione durerà quattro ore, dalle 13 alle 17, aggiungendo possibili disagi anche per chi deve viaggiare in aereo.

Il 22 novembre scioperi a Malpensa e Venezia: come organizzarsi

Domenica 22 novembre sono in programma altre due mobilitazioni nel settore aeroportuale. A Milano Malpensa il personale ENAV si fermerà per 24 ore, dalle 00.01 alle 24, su iniziativa della RSA FAST-CONFSAL-AV. Nello stesso giorno, all’aeroporto Marco Polo di Venezia, è previsto uno sciopero di 24 ore del personale di Sicuritalia IVRI, dalle 00 alle 23.59, proclamato da FISASCAT-CISL e classificato come interregionale.

La concentrazione di proteste tra il 20 e il 22 novembre potrebbe rendere più complessi gli spostamenti, soprattutto per chi deve combinare treno e aereo. Per evitare brutte sorprese, è consigliabile controllare prima della partenza le comunicazioni ufficiali delle compagnie, degli aeroporti e dei gestori del trasporto pubblico. È importante verificare anche gli eventuali servizi garantiti e gli aggiornamenti dell’ultimo momento.

Il calendario riporta le agitazioni attualmente programmate, ma le date potrebbero cambiare in seguito a nuove proclamazioni, revoche o rinvii. Un controllo a ridosso del viaggio resta quindi fondamentale.