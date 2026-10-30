Patrick Stewart, volto indimenticabile di Star Trek e X‑Men, ci ha lasciati a 86 anni, segnando la fine di una carriera che ha unito Shakespeare e fantascienza.

Il Sir Patrick Stewart è venuto a mancare a Los Angeles il 28 ottobre all’età di 86 anni. La notizia, confermata da Kelly Bush Novak, sua storica portavoce, ha descritto un addio intimo: l’attore è stato accompagnato da familiari, amici, musica, preghiere, lacrime e anche qualche risata.

Gli ultimi istanti e la diagnosi di demenza

Negli ultimi anni Stewart aveva combattuto contro il morbo di Alzheimer e la demenza a corpi di Lewy. Nonostante la fragilità, le sue ore finali sono state trascorse tra suoni familiari e parole di conforto, sotto l’attenta presenza della moglie Sunny Ozell e dei due figli, Daniel e Sophia.

I personaggi che lo hanno reso immortale

La carriera di Patrick Stewart è costellata di ruoli che hanno attraversato generi e decenni. Dal comando dell’Enterprise con il capitano Jean-Luc Picard, all’iconica figura del professor Charles Xavier negli X-Men, l’attore ha incarnato figure dotate di profonda morale e carisma.

Jean-Luc Picard: il capitano dalla voce aristocratica

Nel 1987 il regista Gene Roddenberry assegnò a Stewart il ruolo di captain in Star Trek: The Next Generation.

Inizialmente considerata una scelta rischiosa, la sua interpretazione, con quella tipica voce baritonale, divenne sinonimo di leadership, eleganza e riflessione filosofica, portando la serie a ben sette stagioni, quattro film e, più recentemente, alla serie Star Trek: Picard.

Charles Xavier: il mentore dei mutanti

Nel 2000 il regista Bryan Singer scelse Stewart per interpretare il professor Charles Xavier, leader dei mutanti nella saga cinematografica degli X-Men. Accanto a Ian McKellen nel ruolo di Magneto, Stewart ha dato vita a un personaggio di grande empatia, capace di guidare le nuove generazioni del genere super-eroico.

Riconoscimenti, onorificenze e impegno sociale

Oltre alla popolarità mediatica, Stewart ha collezionato numerosi premi: due Laurence Olivier Awards, un Grammy, quattro nomination agli Emmy e una candidatura al Tony per Macbeth nel 2008. Nel 2010 la regina Elisabetta II lo ha insignito del titolo di cavaliere del Regno Unito. L’attore ha anche dedicato tempo alla difesa delle vittime di violenza domestica e dei veterani, trasformando le difficoltà della sua infanzia in un impegno concreto per gli altri.