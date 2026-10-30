Tragedia in Italia, scappa dall'incendio in casa: rientra per salvare i gatti e muore

Tragedia nella tarda serata di ieri, giovedì 29 ottobre 2026, ad Avegno, in provincia di Genova, dove una donna fuggita all’incendio scoppiato nella sua casa, ha deciso di rientrare nell’abitazione al fine di salvare i suoi gatti. La scelte le è però risultata fatale. I dettagli.

Genova, scappa dall’incendio ma rientra in casa per salvare i suoi gatti

Ieri sera, giovedì 29 ottobre 2026, intorno alle ore 22:45, è scoppiato un incendio all’interno di un abitazione in via Posato ad Avegno, in provincia di Genova. All’interno della casa c’erano marito e moglie, i quali sono riusciti a uscire e a mettersi in salvo. La donna, però. ha deciso di rientrare nella casa ormai avvolta dalle fiamme al fine di salvare i suoi gatti.

Proprio in quel momento però il tetto è crollato. Sul posto sono giunti subito i soccorsi e le squadre dei Vigili del Fuoco per cercare di domare le fiamme. Al momento non è noto cosa abbia provocato l’incendio all’interno della casa.

Genova, scappa dall’incendio ma rientra in casa per salvare i suoi gatti: il tetto crolla e muore

Voleva salvare i suoi gatti, rimasti all’interno della sua abitazione in fiamme. Quando però la donna ha fatto appunto rientro in casa, il tetto è crollato intrappolandola dentro. Nonostante l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Chiavari e Rapallo, con il carro aria, un’autobotte e una squadra dalla sede centrale di Genova, per la donna non c’è stato niente da fare, è morta. La tragedia si è consumata in via Posato ad Avegno, nel Genovese. Sono in corso le indagini da parte delle autorità al fine di capire che cosa abbia innescato il rogo all’interno dell’abitazione. Il marito della donna come detto in precedenza è invece riuscito a mettersi in salvo. Le generalità della vittima non sono al momento state rese note.