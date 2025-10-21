Un pomeriggio come tanti a Roma si è trasformato in tragedia nel quartiere Torrevecchia: un incendio divampato in un appartamento di via Diano Marina ha causato un bilancio drammatico.

Divampa un incendio in un appartamento a Roma: intervento dei soccorsi e evacuazioni nella palazzina

I Vigili del Fuoco delle squadre 8/A di Monte Mario e 9/A di Prati hanno affrontato un rogo ormai fuori controllo.

Una parte della squadra si è dedicata a spegnere le fiamme, mentre altri pompieri hanno provveduto a mettere in salvo le due occupanti. L’autoscala è stata utilizzata per evacuare gli inquilini dei piani superiori, messi in pericolo dall’intenso fumo che aveva invaso l’intero edificio.

Alcune persone, tra cui un vigile del fuoco, hanno riportato lievi intossicazioni. Al momento le cause dell’incendio sono oggetto di indagine, mentre le forze dell’ordine restano presenti sul luogo per coordinare i rilievi e garantire la sicurezza dei residenti.

Divampa un incendio in un appartamento a Roma: epilogo drammatico per madre e figlia

Nel pomeriggio di oggi, il violento incendio ha devastato un appartamento situato al primo piano di una palazzina in via Diano Marina, all’incrocio con via di Torrevecchia, nella zona nord di Roma. Purtroppo, una donna di 91 anni ha perso la vita a causa delle fiamme che hanno rapidamente avvolto la sua abitazione.

I Vigili del Fuoco hanno domato l’incendio e tratto in salvo la figlia 67enne, che è stata poi trasferita in condizioni gravissime al Policlinico Gemelli dal personale del 118. Durante l’operazione è stato salvato anche il cane che viveva con le due donne.