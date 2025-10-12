Inestimabili i danni al monastero, che era stato realizzato all'inizio del XVII secolo: San Carlo Acutis vi ha ricevuto la prima Comunione.

Un devastante incendio ha distrutto il Monastero della Bernaga, a La Valletta Brianza, in provincia di Lecco. Messe in salvo le 21 monache di clausura.

Il Monastero della Bernaga è stato distrutto da un incendio scoppiato ieri sera, sabato 11 ottobre 2025, intorno alle ore 20.00.

Il rogo è, con molta probabilità, partito dalla celletta di una delle 21 monache di clausura che risiedono nell’antico Monastero, costruito nel XVII secolo. Recentemente, questo Monastero, situato a Perego, frazione di La Vallettaa Brianza (Lecco), è diventato famoso per essere stato il luogo in cui, San Carlo Acutis, ha ricevuto la prima Comunione. I danni all’edificio sono inestimabili.

Un vaso incendio ha, come abbiamo visto, distrutto il Monastero della Bernaga, in provincia di Lecco, nella serata di ieri. Le autorità stanno ancora indagando per capire come si sia sviluppato il rogo ma, con molto probabilità, sarebbe partito da una delle camere. All’interno dell’edificio erano presenti 21 monache di clausura, tutte tratte in salvo e traferite in Municipio. Solo una di loro, di anni 87, è rimasta lievemente intossicata.