Terribile incendio nella notte a Cornaredo, nel Milanese: un palazzo in via Cairoli 5 è andato a fuoco. Ci sono morto e feriti.

Cornaredo, terribile incendio nella notte in un palazzo

Alle 3.20 di questa notte è scoppiato un terribile incendio a Cornaredo, nel Milanese. Ad andare a fuoco un appartamento situato al primo piano di un palazzo in via Cairoli 5.

Subito sono interventi i Vigili del Fuoco che, dalle ultime informazioni, sono ancora sul posto. Tragico il bilancio di morti e feriti.

Terribile incendio in un palazzo a Cornaredo: tre vittime accertate e decine di evacuati

L’allarme è scattato poco dopo le 3.00 di questa notte. I Vigili del Fuoco sono intervenuti subito in via Cairoli 5 a Cornaredo, dove un palazzo è andato a fuoco. Le fiamme sono partite da un appartamento situato al primo piano, dove viveva una coppia di anziani (85 e 88 anni) assieme al figlio di 45 anni. Tutti e tre purtroppo sono morti tra le fiamme. Sono 50 le persone che sono state evacuate, 19 sono state controllate dai soccorritori sul posto mentre 9 sono state portate in ospedale, tre in codice giallo, sei in codice verde. Durante le operazioni, alcuni vigili del fuoco sono rimasti leggermente feriti. Il palazzo intanto è stato segnalato come inagibile e posto sotto sequestro.