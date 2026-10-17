Un inseguimento da film per le vie del centro di Torino ha portato all'arresto di un uomo e al sequestro di una quantità ingente di sostanze stupefacenti.

Gli inseguimenti spesso si pensano possano essere presenti solo nei film ma, a volte, la realtà è in grado di superare la fantasia e gli agenti sono costretti a fare acrobazie su strada pubblica per fermare criminali senza scrupoli che non hanno alcun timore per le forze di difesa dello Stato.

Non rispetta l’alt dei Carabinieri, folle inseguimento per Torino

Un’auto che procede in modo sospetto, sia per come è stata caricata, con ammortizzatori pesantemente sollecitati, in questo caso addirittura sfondati e altre manovre azzardate come sorpassi in contromano. Comportamenti che naturalmente attirano l’attenzione delle Forze dell’Ordine.

Ecco quindi la decisione dei Carabinieri, la più naturale in un’occasione di questo tipo, fermare la vettura per sottoporla ad un controllo.

L’agente quindi si prepara con la paletta per fermarlo e la scritta Alt sul tetto della vettura.

Alla vista della civetta l’uomo al volante decide di non fermarsi e di procedere per la propria strada, dando vita ad un inseguimento che da Nichelino, paese in provinicia, ha portato lui ed i militari a correre a folle velocità per le vie del centro cittadino.

Dopo l’Alt l’inseguimento termina ed ecco l’inaspettata rivelazione

Una volta arrivati in centro a Torino, i militari riescono a fermare l’auto del malvivente, per la precisione la macchina è stata arrestata in corso Cincinnato, nel quartiere Lucento, come riporta TGCom24.

In quel momento uno dei Carabinieri ha deciso di aprire il bagagliaio al fine di capire come mai l’automobile versasse in così pessime condizioni. Davanti a lui si è trovato un’auto carica di hashish, a bordo ne sono stati rinvenuti oltre 400 kg, per la precisione 425.

Il soggetto detentore della sostanza non era nuovo alle forze dell’ordine e ha compiuto l’inseguimento non essendo dotato di regolare patente di guida. E’ scattato quindi l’arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.