Dalla racchetta alle corde fino al grip: criteri chiari, tabelle di riferimento e consigli pratici per migliorare rendimento e prevenire infortuni.

Questa guida spiega come scegliere racchettacorde e grip in modo coerente con livello tecnico, stile di gioco e obiettivi di prevenzione infortuni. Il tennis richiede attrezzi calibrati su persona e gesto tecnico: piccoli dettagli come bilanciamento, tensione corde e misura dell’impugnatura possono incidere su velocità di palla, controllo e comfort articolare. L’articolo presenta criteri pratici, tabelle di riferimento su peso, bilanciamento e pattern corde, oltre a consigli di manutenzione per prestazioni costanti.

La scelta più efficace parte dall’analisi del giocatore: abitudini di swing, preferenza per rotazioni o colpi piatti, frequenza di gioco e sensibilità al braccio. Vengono illustrate le relazioni tra peso e stabilità, profilo e spinta, tensione corde e controllo, così da comporre un set-up armonico. Infine, un focus su eccezioni e casi specifici aiuta a personalizzare senza compromettere la salute del braccio e la qualità del colpo.

Criteri di scelta in base a livello e stile di gioco

Generalmente, chi è alle prime fasi beneficia di telai più tolleranti, con piatto corde ampio e profilo moderatamente spesso, che favoriscono spinta e stabilità a fronte di uno swing più corto. Il giocatore intermedio può gestire pesi superiori e bilanciamenti più avanzati, ottenendo penetrazione di palla con adeguato timing.

L’agonista tende a privilegiare telai più stabili e meno profilati, ricercando controllo e precisione direzionale. Stile e biomeccanica contano: chi imprime molta rotazione può preferire pattern aperti e bilanciamenti leggermente in testa; chi colpisce piatto spesso sceglie pattern più densi e bilanciamenti al manico per massimizzare la manovrabilità.

La lunghezza dello swing e la velocità del braccio orientano le scelte. Swing compatti traggono beneficio da racchette con maggiore spinta intrinseca mentre swing ampi sfruttano telai più neutri, lasciando al giocatore la generazione di potenza. Anche il tipo di superficie e il ritmo abituale incidono: chi gioca scambi prolungati apprezza telai confortevoli e stabili sul colpo decentrato; chi cerca punti rapidi preferisce maneggevolezza e risposta pronta. In ogni caso, l’obiettivo è un set-up coerente: telaio, corde e tensione devono lavorare in sinergia per offrire un’uscita di palla prevedibile e feedback chiaro.

Corde e tensione: controllo, potenza e comfort

La scelta della corda incide su sensazioni e resa più del solo telaio. Monofilamenti in poliestere privilegiano controllo e tenuta delle rotazioni, ma richiedono buona velocità di braccio e cura del carico articolare; multifilamenti e budello offrono comfort e potenza, con superiore assorbimento delle vibrazioni. La tensione è leva fondamentale: tensioni più alte aumentano controllo e definizione della traiettoria, mentre tensioni più basse favoriscono spinta e profondità gratuita. Un intervallo di riferimento equilibrato permette di adattare la risposta senza irrigidire eccessivamente il piatto corde.

Anche il calibro conta: diametri più sottili migliorano presa delle rotazioni e sensibilità a scapito della durata; calibri più spessi aumentano resistenza e stabilità d’impatto, ma riducono la mordente sulla palla. Struttura e rivestimento della corda influenzano lo scorrimento interfilo, cruciale per generare spin. È consigliabile partire da una soluzione moderata e variare uno solo tra tensione, calibro o materiale, così da valutare con precisione gli effetti sul controllo percepito, sulla profondità media e sul comfort.

Grip: misura, materiali e gestione dell’impugnatura

La misura del grip deve permettere la chiusura naturale della mano senza stringere eccessivamente. Una misura troppo piccola induce compressione eccessiva dei flessori, una troppo grande limita la pronosupinazione e la velocità di cambio impugnatura. Un riferimento pratico è la presenza di uno spazio minimo tra polpastrelli e palmo con presa neutra; eventuali overgrip consentono micro-regolazioni. Materiali più asciutti favoriscono presa sicura in condizioni di sudorazione; superfici più morbide aumentano comfort e assorbimento delle vibrazioni.

La corretta costruzione del manico, con base ben definita e spigoli percepibili, aiuta la coerenza delle impugnature tra dritto, rovescio e servizio. Sostituire con regolarità l’overgrip mantiene attrito costante e previene contrazioni eccessive della mano. Chi ha sensibilità al braccio può preferire sottofondi leggermente ammortizzanti, ricordando che un manico troppo “ammorbidito” altera il feedback del colpo. La stabilità dell’impugnatura è parte integrante della prevenzione, perché riduce compensi biomeccanici a carico di polso, gomito e spalla.

Tabelle di riferimento: peso, bilanciamento e pattern corde

Le seguenti tabelle offrono valori indicativi per orientare la scelta. Non sostituiscono il test sul campo, ma aiutano a collocare il proprio profilo tecnico entro intervalli coerenti con obiettivi di controllospinta e comfort.

Profilo giocatore Peso (g) Bilanciamento Principiante 265–285 Neutro o leggermente in testa Intermedio 285–305 Neutro Avanzato/agonista 305–325 Al manico o neutro

Obiettivo Pattern corde Effetto Rotazioni 16×19 o più aperto Maggiore spin e profondità Controllo 18×20 o più denso Traiettoria definita e stabilità Versatilità 16×20 / 16×18 Equilibrio tra spinta e controllo

Sensazione desiderata Tensione (indicativa) Nota Più potenza/comfort Tensione medio-bassa Più profondità, meno affaticamento Più controllo/precisione Tensione medio-alta Traiettorie più piatte e corte Equilibrio Intermedio Compromesso stabile

Prevenzione infortuni: coerenza e progressività

La prevenzione passa da coerenza del set-up e progressività degli aggiustamenti. Aumenti improvvisi di tensione, peso o rigidità possono sovraccaricare strutture come epicondilo, polso e cuffia dei rotatori. Meglio intervenire a piccoli passi, testando variazioni su un solo parametro alla volta. Materiali più confortevoli (multifilo o budello) e tensioni moderate riducono le vibrazioni, mentre bilanciamenti al manico favoriscono maneggevolezza e riducono torques sul polso. Un overgrip in buono stato limita la presa eccessiva e la fatica dei flessori.

Lavorare sulla qualità dell’impatto è altrettanto importante: colpire centrato, usare uno swing fluido e scegliere una racchetta con stabilità sufficiente attenua le sollecitazioni. Chi sente affaticamento dovrebbe verificare la perdita di tensione delle corde, spesso responsabile di vibrazioni sgradite e profondità imprevedibile. Un telaio troppo leggero a fronte di palle pesanti può instabilizzare il braccio; viceversa, un telaio eccessivamente pesante affatica la catena cinetica. L’equilibrio personalizzato rimane la strategia più sicura.

Manutenzione per performance costanti

La manutenzione preserva rendimento e comfort nel tempo. Sostituire le corde quando perdono elasticità e tenuta direzionale evita cali di prestazione e sovraccarichi. Un criterio pratico è cambiare almeno con una frequenza proporzionale alle ore giocate, considerando che i monofilamenti degradano in modo meno percepibile ma significativo. Tenere il piatto corde pulito da polvere e residui favorisce lo scorrimento interfilo e la generazione di spin; ispezionare regolarmente grommet e bumper preserva il telaio da impatti eccessivi.

Il grip richiede attenzione: overgrip da sostituire con regolarità, basegrip integro e asciutto, manico privo di torsioni o giochi. Conservare l’attrezzatura a temperature moderate e al riparo dall’umidità mantiene la risposta elastica delle corde. Infine, registrare piccoli cambi di tensione, corda o piombo sul telaio aiuta a riconoscere le configurazioni più efficaci e a riprodurle con precisione, garantendo una sensazione di palla stabile e una progressione tecnica affidabile nel medio periodo.

Approfondimenti ed eccezioni utili

Alcuni giocatori con swing veloce e spin naturale possono gestire tensioni più basse su monofilamento senza perdere controllo, sfruttando la maggiore deformazione del piatto corde. Al contrario, chi privilegia colpi piatti e anticipo può trovare beneficio in pattern densi e tensioni medio-alte su corde più elastiche. Braccia sensibili traggono vantaggio da telai non eccessivamente rigidi, corde confortevoli e ibridi che combinano controllo e assorbimento. L’aggiunta di pochi grammi al manico può migliorare maneggevolezza senza penalizzare la spinta, mentre piombo a ore 3 e 9 aumenta stabilità torsionale su impatti decentrati.

L’obiettivo resta un pacchetto coerente: racchetta con inerzia gestibile, corde scelte in base a velocità di swing e sensazioni desiderate, grip costruito sulla mano del giocatore. Procedere per step, ascoltare il corpo e misurare gli effetti in campo porta a una configurazione che sostiene il gesto tecnico, migliora il rendimento e tutela le articolazioni nel lungo periodo.