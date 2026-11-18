Rissa tra subacquei alle Maldive, un istruttore cinese denuncia un'aggressione a 18 metri di profondità e il tentativo di strappargli l'erogatore: il video diventa virale e una guida viene sospesa.

Una violenta rissa tra sub è scoppiata alle Maldive, a 18 metri di profondità, durante un’immersione in un’affollata barriera corallina. Un istruttore cinese ha denunciato di essere stato aggredito da tre uomini, uno dei quali avrebbe tentato di strappargli maschera ed erogatore. Il video dello scontro è diventato virale: una guida è stata sospesa e le autorità sono state chiamate a fare chiarezza sull’accaduto.

Rissa tra subacquei alle Maldive, aggressione a 18 metri di profondità

Una vacanza alle Maldive si è trasformata in un violento scontro sott’acqua, a circa 18 metri di profondità. Protagonista della vicenda è Xiao Du, istruttore subacqueo cinese che ha denunciato di essere stato aggredito da altri tre sommozzatori durante un’immersione nell’oceano Indiano.

La colluttazione, avvenuta tra i coralli della barriera, è stata ripresa da una telecamera subacquea. Nel filmato, diventato rapidamente virale sui social, si vedono spintoni, strattoni e momenti di forte tensione. L’accusa più grave riguarda il presunto tentativo di sottrargli la maschera e l’erogatore, il dispositivo collegato alla bombola che consente di respirare sott’acqua.

Un gesto che, a quella profondità, avrebbe potuto provocare conseguenze molto gravi.

L’episodio risale al 28 ottobre 2026 ed è avvenuto a Kuda Rah Thila, noto punto di immersione nell’atollo di Ari Sud, una delle aree più frequentate dai subacquei alle Maldive. Xiao Du si trovava in acqua insieme a un amico, durante un periodo di vacanza e senza svolgere attività professionale, quando sarebbe stato avvicinato da tre persone. Secondo il suo racconto, il fondale era particolarmente affollato: uno degli uomini lo avrebbe raggiunto dal basso, spingendolo all’improvviso, per poi colpirlo con una pinna mentre si allontanava. L’istruttore avrebbe cercato di allontanarla con una mano, ma da quel momento il confronto sarebbe rapidamente degenerato.

🔵#Maldive È stata aperta un’inchiesta sulla rissa a 20 metri di profondità. Un autentico corpo a corpo tra sub: un istruttore cinese contro 3 guide turistiche. Calci, pugni e il tentativo di strappargli la maschera, denuncia l’istruttore. Motivo? Un contatto tra pinne. https://t.co/AIgSpyyAtP — Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 9, 2026

Il tentativo di strappargli l’erogatore e le indagini: sospesa una guida subacquea

Nel corso della colluttazione sarebbe intervenuto un secondo uomo, che Xiao Du ha identificato come una guida subacquea, afferrandolo per un braccio. Le immagini mostrano i due contendenti mentre si strattonano e cercano di respingersi con le pinne. A un certo punto, uno dei partecipanti alla lite allunga una mano verso il volto dell’istruttore. Proprio in questa fase si sarebbe verificato il comportamento più pericoloso: secondo la denuncia, uno degli uomini avrebbe tentato di strappargli la maschera e l’erogatore dalla bocca. La perdita di quest’ultimo, indispensabile per respirare attraverso la bombola, avrebbe potuto mettere seriamente a rischio la sua incolumità. Xiao Du sostiene di essere riuscito a evitare conseguenze peggiori grazie alla propria esperienza nelle immersioni.

Una volta riemerso, l’istruttore avrebbe raggiunto gli altri subacquei, che si trovavano a bordo di un’imbarcazione diversa, per chiedere spiegazioni. Anche il confronto in superficie è stato filmato. Nel video si sente Xiao Du protestare: «Siete venuti voi da me, mi avete afferrato. Avete cercato di togliermi l’erogatore. Avete cercato di uccidermi sott’acqua, tutti e tre. Tre persone contro di me».

Sulla vicenda è intervenuta la società Maldives Legend Fleet, che ha confermato l’accaduto e riferito che l’immersione aveva coinvolto anche una guida collegata a un’altra imbarcazione, la Infinity X. Dopo aver raccolto le testimonianze dei propri ospiti e trasmesso la documentazione alle autorità, il 2 novembre la compagnia ha annunciato la sospensione di una delle sue guide, in attesa di ulteriori verifiche sulla condotta contestata. Anche la National Boating Association of Maldives ha chiesto alle forze di polizia, al ministero del Turismo e agli altri organismi competenti di avviare un’indagine completa.

Official Statement regarding the diving incident at Kuda Rah Thila on 28 October 2026. https://t.co/EB3nVENoAV — Maldives Legend (@maldiveslegend) November 2, 2026