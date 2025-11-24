Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 24 al 30 novembre 2025, per ogni segno zodiacale.
Oroscopo settimana 24-30 novembre 2025: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati della settimana dal 24 al 30 novembre 2025 sono Cancro, Sagittario e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Vergine e Capricorno.
Oroscopo settimana 24-30 novembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo settimana 24-30 novembre 2025: le previsioni segno per segno
Ariete: settimana molto positiva al livello lavorativo, con grandi soddisfazioni personali e opportunità di carriera. In amore tutto procede bene nella coppia, anche se non mancherà qualche piccola discussione.
Toro: settimana a due facce, positiva per quanto riguarda il lavoro, negativa sul piano sentimentale, dove litigi e discussioni potrebbero davvero essere all’ordine del giorno.
Gemelli: settimana sottotono, in amore la fortuna vi volta le spalle, soprattutto ai single. Anche dal punto di vista lavorativo sarà una settimana difficile, con gli imprevisti sempre dietro l’angolo.
Cancro: che bella settimana! Venere è dalla vostra parte e regalerà tante emozioni a chi è in coppia, e tanta fortuna per i single! Sul lavoro settimana piacevole e produttiva.
Leone: settimana a due facce, molto positiva per quanto riguarda l’amore, tanto che alcuni di voi saranno finalmente pronti a metter su famiglia! Sul lavoro invece occhio a qualche discussione di troppo con i colleghi.
Vergine: settimana sottotono, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Nervosismo e stanchezza infatti potrebbero farvi performare non come al solito. In amore qualche malumore, soprattutto nella seconda parte della settimana.
Bilancia: l’amore procede a gonfie vele, passione e romanticismo saranno al centro delle vostre giornate anche questa settimana. Sul lavoro qualche contrattempo di troppo, ma nulla che non riuscirete a risolvere.
Scorpione: settimana positiva per quanto riguarda il lavoro, siete molto vicini a realizzare un profetto a cui tenete particolarmente. In amore così così, non sarà una settimana da ricordare, per via di possibili litigi frequenti nella coppia.
Sagittario: ottima settimana in vista! L’umore è alle stelle, tutto sembra proprio andare come avete sempre desiderato. Sia in amore che sul lavoro infatti le stelle sono con voi e vi regaleranno una super settimana.
Capricorno: settimana sottotono, in amore possibili discussioni con il partner, tanto che alcuni di voi potrebbero anche mettere in discussione la relazione. Sul lavoro un pò meglio, ma non sarà una settimana semplice.
Acquario: dopo un periodo no, torna il sereno, soprattutto dal punto di vista sentimentale, con i single che potrebbero ricevere un messaggio inaspettato. Tutto bene anche sul lavoro.
Pesci: settimana nel complesso gradevole, ma attenzione a un pò di nervosismo di troppo, soprattutto nella prima parte della settimana, che potrebbe crearvi problemi sia sul lavoro sia nelle relazioni interpersonali.