Mikel Rroku fu trovato morto in casa a Torino nel luglio scorso. Questa mattina i carabinieri hanno arrestato la moglie e il nuovo compagno con l'accusa di omicidio premeditato.

Mikel Rroku, cittadino albanese di 55 anni, è stato trovato morto lo scorso 6 luglio nella sua abitazione di via Verolengo 185, a Torino. Questa mattina sono stati arrestati dai carabinieri la moglie e il suo nuovo compagno, accusati omicidio premeditato. I dettagli.

Torino, Mikel Rroku trovato morto in casa in stato di decomposizione

Era lo scorso 6 luglio 2026 quando il cadavere, in stato di decomposizione, di Mikel Rroku, cittadino albanese di 55 anni, fu trovato all’interno della sua abitazione di via Verolengo 185, nel quartiere Lucento, a Torino.

A dare l’allarme erano stati i vicini per via del forte odore che proveniva dall’appartamento situato al terzo piano. Al momento della scoperta da parte degli inquirenti, l’uomo era già morto da diversi giorni. Rroku lavorava come pizzaiolo ma era disoccupato e seguito dai servizi sociali. Fin da subito però era scattata l’ipotesi dell’omicidio, in quanto era emersa una profonda ferita al cranio.

Questa mattina la svolta. I dettagli.

Torino, fu trovato morto in casa in stato di decomposizione: arrestati la moglie e il nuovo compagno

Svolta nel caso della morte di Mikel Rroku, trovato morto nella sua casa a Torino nel luglio scorso, col cadavere già in stato di decomposizione. Le indagini sono andare avanti per mesi, con gli inquirenti che hanno subito ipotizzato che potesse trattarsi di un omicidio, vista la profonda ferita sul cranio della vittima causata da un corpo contundente, stando a quanto stabilito dal medico legale.

Questa mattina s ono stati arrestati dai carabinieri la moglie, una donna italiana di 45 anni, e il suo nuovo compagno, e un uomo italiano di 52, con l’accusa di omicidio premeditato. Per entrambi infatti il gip del Tribunale di Torino, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere che è stato appunto eseguito dar carabinieri questa mattina.