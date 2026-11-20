Sabato 21 novembre alle 21.25, in diretta su Rai 1, va in onda l’ottava puntata di Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci. Nei giorni precedenti il programma ha attraversato il dibattito televisivo dopo il caso che ha coinvolto Guillermo Mariotto e Barbara d’Urso, ma la gara prosegue con il suo calendario.

Il ritorno di Paolo Belli nello spazio del ballerino per una notte

Il grande ritorno della serata è quello di Paolo Belli, per vent’anni voce e volto della Paolo Belli Big Band nel sabato sera di Rai 1. Stavolta non dirigerà l’orchestra: salirà come ospite speciale nello spazio del ballerino per una notte e presenterà la sua nuova ballad Come se non ci fosse un domani.

Accanto a lui ci sarà Anastasia Kuzmina, sua ex maestra di ballo e compagna di pista nell’edizione precedente.

Dieci coppie in gara e il verdetto del pubblico

Saranno dieci le coppie in pista. La settima puntata si è chiusa con la vittoria di Monica Guerritore e Luca Urso, che hanno ottenuto una standing ovation e 20 punti da sommare ai voti della giuria.

Sabato scorso ha lasciato la gara la coppia formata da Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, con il 20% dei voti dopo quattro spareggi. Le coppie eliminate potranno sperare in un ripescaggio alla decima puntata. A giudicare le esibizioni sarà la giuria guidata da Carolyn Smith, con Barbara d’Urso, Alberto Matano, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Il voto finale resta al pubblico da casa, tramite i profili social ufficiali del programma e RaiPlay.