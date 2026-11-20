Roma, 20 nov. (askanews) – Il futuro degli appalti pubblici passa dalla revisione delle regole europee, dalla sicurezza nei cantieri e da un sistema di qualificazione delle imprese sempre più centrale per il settore delle costruzioni.Questi i temi al centro del confronto che si è tenuto a Roma, all’Hotel La Minerva, in occasione della presentazione ufficiale di La Soatech Group, il principale operatore italiano nel mercato delle attestazioni SOA.Nata dalla fusione tra La Soatech e SOA Group, operativa dal 1° agosto 2026 dopo il via libera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, questa realtà conta oltre 11.700 imprese clienti, 160 dipendenti e 20 sedi distribuite sul territorio nazionale.

Numeri che ne fanno il principale riferimento nel mercato italiano della qualificazione delle imprese per gli appalti pubblici.A discutere delle prospettive del settore, parlamentari, rappresentanti delle istituzioni, associazioni di categoria ed esperti, riuniti in un dibattito ricco di spunti di confronto.Centrale il ruolo delle attestazioni SOA, necessarie per partecipare alle gare di lavori pubblici superiori a 150 mila euro, e l’ipotesi di estendere il sistema di qualificazione anche ai servizi, alle forniture e ai lavori privati sostenuti da incentivi statali.Riflettori accesi anche sulla sicurezza sul lavoro, sulla patente a crediti e sui requisiti di accesso alle gare.

Ma a tenere banco è soprattutto la proposta di Regolamento europeo sugli appalti, destinata ad alimentare il confronto sull’equilibrio tra armonizzazione delle norme comunitarie e salvaguardia dei sistemi nazionali di qualificazione già consolidati.Un dibattito che coinvolge direttamente istituzioni e imprese e pone al centro una questione cruciale: garantire maggiore trasparenza, affidabilità e sicurezza nell’aggiudicazione e nell’esecuzione dei lavori pubblici.