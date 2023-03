Durante l’ultima puntata del GF Vip, Ivana Mrazova ha inaspettatamente lasciato la Casa. Lo stesso Luca Onestini non si aspettava di doverlo salutare. Cosa si sono detti prima del distacco?

GF Vip, Ivana lascia la Casa: le ultime parole a Onestini

Dopo qualche settimana di permanenza in qualità di ospite, Ivana Mrazova ha lasciato il GF Vip. I fan non si aspettavano questo colpo di scena e anche Luca Onestini è apparso scioccato quando Alfonso Signorini ha comunicato la decisione della produzione.

GF Vip, Ivana e Luca: si vedranno fuori dalla Casa?

Prima del saluto, Signorini ha chiesto a Luca: “Pensi che alla fine del gioco le vostre vite torneranno a incrociarsi?“. Onestini, visibilmente emozionato, ha risposto:

“Le nostre vite saranno incrociate per sempre, perché nel mio cuore c’è sempre stata Ivana. Poi quello che succederà chi lo sa”.

Onestini e Ivana si sono salutati con un casto bacio sulle labbra, promettendosi di vedersi dopo la fine del GF Vip.

GF Vip: Luca dispiaciuto per l’abbandono di Ivana

“Mi dava una boccata di aria, non ci volevo credere“, ha ammesso Onestini ai compagni di avventura una volta tornato in Casa senza Ivana. Fino alla fine della puntata, tutti hanno sperato in un ritorno della Mrazova al GF Vip, ma la produzione non ha concesso il prolungamento del soggiorno.