GF Vip, Onestini si scaglia ancora contro gli autori: "Ci prendono in giro"

Dopo l’ultima diretta del GF Vip, Luca Onestini si è scagliato ancora una volta contro gli autori del reality più spiato d’Italia.

Di cosa li accusa?

GF Vip: Onestini si scaglia contro gli autori

Luca Onestini è tornato a scagliarsi contro gli autori del GF Vip. Appena i riflettori dell’ultima diretta si sono spenti, si è sfogato con alcuni dei suoi compagni, sostenendo che i tweet che vengono mostrati in puntata sono pilotati. A suo dire, Giulia Salemi e quanti la aiutano nel suo mestiere non possono far vedere loro solo cinguettii che hanno pochi like.

Le accuse di Luca Onestini

Onestini, parlando con Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli, ha dichiarato:

“Ci fanno vedere quello che gli pare. Voi forse non ci avete fatto caso, ma ne hanno fatto vedere uno che aveva appena 107 visualizzazioni. E allora ci prendete in giro“.

Oriana si è detta d’accordo con lui, mentre Tavassi ha ammesso che anche lui ha notato lo stesso dettaglio.

Perché Onestini ha menzionato proprio quel tweet?

Lo sfogo di Onestini contro gli autori è diventato virale in un lampo, tanto che i fan si sono ritrovati a commentare le sue parole. Secondo alcuni seguaci, Luca ha citato proprio quel tweet perché riguardava l’acerrima nemica Nikita Pelizon. Inoltre, in parecchi hanno sottolineato che il cinguettio aveva pochi like soltanto perché era stato pubblicato da poco.