Europee: Crosetto, 'asticella 30%? Non è corsa a ostacoli, affermare nostre idee'

Pescara, 26 apr. (Adnkronos) – Le elezioni Europee "non sono una corsa ostacoli, hanno un significato politico, quindi non è che uno ha un risultato, punta ad affermare delle idee, dei principi, infatti il dibattito di oggi non è un dibattito che ha come scopo quello di aumentare i voti, ma quello di dire perché vogliamo andare in Europa, cosa vogliamo cambiare in Europa, cosa dovremmo fare". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della conferenza programmatica di Fdi a Pescara, rispondendo a chi gli domanda se il partito di via della Scrofa punti a raggiungere il 30%.

Quanto alla questione di chi guiderà la commissione e degli equilibri che emergeranno, "la presidente Meloni ha detto chiaramente che una volta fatte le elezioni vedremo come si potrà fare, che maggioranza si potrà formare e chi sottoscriverà il programma dei conservatori".