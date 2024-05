Mo: Guterres, 'attacco a Rafah sarebbe incubo umanitario'

Washington, 7 mag. (Adnkronos) – Un attacco a Rafah, dove si rifugiano 1,4 milioni di palestinesi, sarebbe “un errore strategico, una calamità politica e un incubo umanitario”. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres in conferenza stampa. “Dopo più di 1.100 israeliani uccisi negli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre e dopo più di 34.000 palestinesi uccisi a Gaza, non abbiamo visto abbastanza? I civili non hanno già sofferto abbastanza morte e distruzione? Non commettete errori: un attacco su vasta scala a Rafah sarebbe una catastrofe umanitaria”, ha aggiunto Guterres.

Il capo dell'Onu ha chiesto inoltre che Israele riapra i valichi di terra che ha chiuso, in modo che gli aiuti possano arrivare a Gaza. “La chiusura dei valichi di Rafah e Kerem Shalom è particolarmente dannosa per una situazione umanitaria già disastrosa. Vanno riaperti immediatamente”, ha affermato.