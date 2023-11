Ballando con le Stelle, rissa sfiorata tra Mammucari e Caprarica: Teo portato via dalla Sala.

Atmosfera infuocata dietro le quinte di Ballando con le Stelle. Si è sfiorata la rissa tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica e l’ex conduttore de Le Iene è stato portato via a forza.

Stando a quanto spifferato da Davide Maggio, nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle Teo Mammucari e Antonio Caprarica se ne sono dette di tutti i colori. Non solo, i due sono quasi arrivati alla rissa. Il tutto è andato in scena nella Sala delle Stelle, dopo la performance dell’ex conduttore de Le Iene.

Ballando con le Stelle: perché si è sfiorata la rissa tra Teo e Antonio?

Tutto è iniziato quando Mammucari, come al solito, ha iniziato a prendere in giro Caprarica. Fin dall’inizio di Ballando con le Stelle, Teo non gli ha mai riservato grandi complimenti e lui è sempre stato al gioco. Questa volta, però, Antonio ha perso la pazienza. “Caprarica è un tronco che parla inglese, bruciato (…) Dai, è un cane. Caprarica sei un molosso“, ha esclamato l’ex conduttore de Le Iene. Antonio, visibilmente infastidito, ha replicato:

“Io sono un molosso ma gentiluomo (…) Tu sei un po’ cafone. E secondo me faresti bene a prendere qualche lezione di buone maniere (…) Mi hai scocciato”.

Ballando con le Stelle: gli altri concorrenti costretti a sedare la rissa

Appena si sono ritrovati dietro le quinte di Ballando con le Stelle, Mammucari e Caprarica se ne sono dette di tutti i colori. Sono volate “brutte parole”, tanto che “Teo, piuttosto alterato, è stato persino portato via dalla Sala delle Stelle”.