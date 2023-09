"Ho lasciato Mediaset, non sono stato mandato via": la bordata di Teo Mammucari

Teo Mammucari ha rotto il silenzio sul suo addio a Mediaset e ha scagliato una frecciatina infuocata contro il suo collega Enrico Papi.

Teo Mammucari: l’addio a Mediaset

Teo Mammucari ha colto tutti di sorpresa annunciando in prima persona di aver voluto dire addio a Mediaset. Sulla questione lui stesso ha affermato: “Ho avuto il coraggio di lasciare Mediaset, Le Iene e Tu sì que vales. Quanti lo farebbero? Eppure qualcuno pensa che io sia stato mandato via. No, non posso lavorare dove non si fa niente di nuovo da 30 anni”, ha dichiarato il volto tv, e ancora: “Se domani si spegne la televisione, siamo in pochi a poter continuare a lavorare. Io della tv non ho bisogno, prendo un microfono e salgo su un palco. Questa è la differenza tra un artista e uno messo lì per altri motivi”.

Mammucari ha anche smentito i rumor in merito a una sua presunta lite con Davide Parenti e, a sorpresa, ha scagliato una frecciatina contro Enrico Papi. “Mi dicevano: se fai Tu sì que vales anche quest’anno, ti diamo Le Iene. Ma Le Iene di oggi non hanno più bisogno di me. Allora ho chiesto a Mediaset: ‘Posso fare un programma mio?’. Mi hanno chiesto di fargli uno sconto economico. Uno sconto rispetto ai soldi che dovevo prendere. ‘Ma come, non dobbiamo parlare del programma?’. Non è questione di soldi, ma se non ti danno un programma ti dovrebbero spiegare perché”, ha affermato, e ancora: “Soprattutto se gente come Enrico Papi continua ad avere spazio anche senza risultati. Io perché non vengo considerato?”.

Quest’anno Teo Mammucari sarà tra i concorrenti di Ballando con le Stelle e in tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla sua partecipazione al programma.