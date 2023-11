Ballando con le Stelle, Rosanna Lambertucci critica i giudici sul fisico. Lucarelli: "Noi ciccioni? Abbiamo le ossa grosse"

Tra Rosanna Lambertucci e la giuria si è accesa la tensione. Selvaggia Lucarelli non ha risparmiato dure critiche.

Tra la concorrente di Ballando con le Stelle, Rosanna Lambertucci e la giuria si è accesa la tensione. Nel corso della puntata andata in onda sabato 11 novembre, la concorrente è stata presa di mira dai giudici Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto sulla sua esibizione, tanto che quest’ultimo, nella precedente puntata, aveva invitato la concorrente a “fingersi morta”. C’è dell’altro: in una puntata di “Storie Italiane” dove Lambertucci era stata ospite, aveva consigliato a tutta la giuria di adottare “la sua dieta”, un commento questo che è stato aspramente criticato da Selvaggia Lucarelli.

Ballando con le Stelle, la critica di Rosanna Lambertucci ai giudizi: “Faccio quello che mi ha chiesto Mariotto”

Proprio in merito all’invito di Mariotto di “fingersi morta”, la concorrente ha saputo mettere un punto con decisione: “Sto facendo quello che mi ha chiesto Mariotto, aspetto che il principe azzurro venga a resuscitarmi. Finché non si alza lui, io non mi muovo”. Anche Fabio Canino è intervenuto sulla questione e a sua volta ha fatto una domanda alla concorrente: : “Apprezzo cha bambola assassina sia diventata bambola rock. Eppur si muove, vorrei che fossi sincera: secondo te, tra tutti chi balla paggio?”.

Selvaggia Lucarelli, le dure critiche sul peso: “Noi ciccioni? È body shaming”

Nelle passate settimane, Lambertucci ha presentato il suo libro di dieta durante un’ospitata a Storie Italiane. Proprio riguardo a ciò Selvaggia Lucarelli ha replicato, chiedendo “Perché ci hai dato dei ciccioni? Abbiamo le ossa grossa”. Non appena la concorrente ha risposto che avrebbe portato con sé “un centimetro”, Lucarelli ha dichiarato: “È body shaming”.