Giustizia, Salvini: per qualcuno siamo tutti presunti colpevoli

Roma, 9 mag. (askanews) – “L’Italia è un Paese dove, per fare l’amministratore delegato, per fare l’imprenditore, per fare il direttore generale, per fare il manager, per fare il ministro, per fare il dirigente apicale pubblico o privato, devi avere una buona dose di coraggio perché per qualcuno siamo tutti presunti colpevoli in attesa di giudizio”.

Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini alla presentazione del suo libro “Controvento” in un hotel a Roma.

“In un Paese civile – ha sottolineato Salvini – ci sono 60 milioni di presunti innocenti fino a prova contraria”.