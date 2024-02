Giulia De Lellis e Carlo Beretta

Giulia De Lellis e Carlo Beretta si sono lasciati davvero oppure no? Questa è la domanda che, in queste ore, si stanno facendo tutti i fan di questa chiacchieratissima coppia del mondo dello spettacolo. Le indiscrezioni sulla fine della love story si stanno facendo sempre più insistenti. E se così dovesse essere realmente, la relazione chiuderebbe i battenti dopo ben quattro anni di amore.

Perché si sarebbero lasciati?

Sul web si sta discutendo molto anche rispetto a quelli che potrebbero essere i motivi dell’eventuale fine della storia. Pare che il viaggio in Messico possa aver influito tanto nella coppia che, secondo i ben informati, probabilmente era già in difficoltà da tempo. Si pensa a quando Giulia De Lellis e Carlo Beretta hanno iniziato la convivenza, attorno alla fine dell’anno scorso.

Gli indizi sulla fine

A dare un po’ di consistenza alle tante voci di corridoio c’è anche il fatto che Giulia e Carlo non condividono un qualcosa insieme sui social ormai da un tempo alquanto sospettabile. Insomma, per avere delle certezze bisognerà attendere che la De Lellis possa dire la sua, spiegando se questi gossip sono effettivamente veri oppure non c’è nulla di fondato.