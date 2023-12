Giulia De Lellis "in tv è finita": la sentenza di chi ha lavorato con lei non lascia speranze per il futuro.

L’avventura in tv di Giulia De Lellis potrebbe essere giunta al capolinea prima del tempo. Secondo un giornalista e produttore, l’influencer romana “è finita” perché è stata gestita male.

Giulia De Lellis “in tv è finita”: la sentenza di un produttore

Davide Maggio, giornalista apprezzato e produttore del programma Giortì, non ha alcun dubbio: Giulia De Lellis, televisivamente parlando, “è finita“. Diventata popolare grazie alla partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatrice di Andrea Damante, è sbocciata con il GF Vip. In seguito, ha avuto diverse occasioni ma, a quanto pare, le ha gestite male.

La sentenza di Davide Maggio

Rispondendo alla domanda di un fan su Giulia De Lellis e la sua latitanza televisiva, Davide Maggio ha dichiarato:

“Si è gestita o è stata gestita molto male ed è tendenzialmente (almeno in tv) finita”.

Il giornalista ha prodotto Giortì, programma che la De Lellis ha condotto insieme a Gemma Galgani su Mediaset Play.

Giulia De Lellis oggi: cosa fa l’influencer?

Oltre ad aver condotto Giortì, Giulia ha presentato Love Island e Amore alla prova- la crisi del settimo anno su Dicovery. In “tv è finita” soprattutto per quel che riguarda i rapporti con la Fascino: secondo Davide Maggio, la De Lellis non ha saputo sfruttare determinate occasioni. Oggi, infatti, l’influencer è attiva soprattutto sui social, in progetti legati al make up.