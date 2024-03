I telespettatori chiedono a gran voce la squalifica di Alessio Falsone, per una frase pronunciata nella casa del Grande Fratello. Non si tratta della prima uscita fuori luogo del concorrente.

GF, provvedimento disciplinare per Alessio Falsone: cosa ha detto

Alessio Falsone è finito al centro delle polemiche e i fan del Grande Fratello stanno chiedendo a gran voce la sua squalifica. Il concorrente del reality show ha scatenato l’indignazione degli spettatori per via di una sua frase decisamente fuori luogo. In realtà non è la prima volta che Alessio Falsone riesce ad irritare il pubblico, ma per il momento non ha ricevuto nessun provvedimento. “Sei una mong**a” ha dichiarato il concorrente, in modo offensivo.

Richiesta di squalifica per Alessio Falsone: l’accusa di abilismo

A causa del comportamento di Alessio Falsone, gli spettatori hanno iniziato a chiedere sui social di squalificare il concorrente. Lo hanno accusato di abilismo, chiedendo almeno di prendere provvedimenti e di non lasciare che la sua frase passi inosservata. Cosa accadrà? Non resta che attendere la puntata del Grande Fratello per scoprire se arriverà realmente un provvedimento per Alessio Falsone.