Tra i fan del GF è scoppiata una nuova polemica. Al centro della scena c’è Alessio Falsone che, a detta di molti, ha davvero esagerato nei confronti di Perla Vatiero. Alcuni telespettatori chiedono addirittura la sua squalifica.

GF, Alessio esagera con Perla: scoppia la polemica

Alessio Falsone è entrato al GF ad un passo dalla finale, eppure ha subito attirato la curiosità del pubblico. Nelle ultime ore, però, è finito al centro della polemica per un motivo tutt’altro che lodevole. A detta dei telespettatori, il ragazzo ha esagerato nei confronti di Perla Vatiero.

GF: cosa ha fatto Alessio a Perla?

Nei video diventati virali sui social, gli stesso che hanno creato indignazione tra i fan del GF, si vede Alessio che si avvicina a Perla per abbracciarla. La Vatiero non vuole e, ad un certo punto, chiede aiuto a Sergio D’Ottavi. Il tutto, è bene sottolinearlo, si svolge in un’atmosfera di scherzo. Eppure, i seguaci dell’ex volto di Temptation Island hanno gridato allo scandalo.

GF: le critiche dei fan di Perla ad Alessio

Su X (ex Twitter) fioccano commenti contro Alessio e in difesa di Perla. Si legge: “Ci troviamo di fronte a un ragazzo che dice più BESTEMMIE che altro, ha scatti violenti (vedere il pugno sulla cucina), alza i toni contro una ragazza, non si ferma quando una ragazza è A DISAGIO e chiede aiuto. È uno schifo tutto questo“, oppure “Se una ragazza di no, è no. Lui rideva, lei no. Questo basta per capire che non stavano scherzando. Vogliamo provvedimenti seri e magari una bella squalifica. Che uomo di me**a, fossi in lui mi vergognerei, mi farei pena“.