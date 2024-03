Anita Olivieri e Alessio Falsone hanno passato la notte insieme in suite. La ragazza ha voluto raccontare, in una confessione privata a Rosy Chin, che cosa è successo e che cosa potrebbe accadere adesso. C’è un passaggio anche sull’ex fidanzato.

Grande Fratello, la storia fra Anita e Alessio: il racconto

“Ci siamo baciati, coccolati. Non abbiamo parlato di sentimenti. È una roba molto embrionale, ci siamo fatti una specie di colloquio all’inizio. Ci siamo ‘assunti’ -racconta Anita Olivieri a Rosy Chin – “C’era molto imbarazzo tra di noi. Pensavo non ci fosse di meglio e tornavo indietro ma ora so che non è così”. “L’ho baciato, ma non mi sento in colpa” – prosegue ancora pensando all’ex Edoardo Sanson.

Grande Fratello, la storia fra Anita e Alessio: il ruolo dell’ex

E proprio su Edoardo, Anita ha chiarito: “Lui sta male, sta soffrendo. Ha detto ‘lasciatemi in pace non voglio fare parte di questa roba’, questa è la cosa che mi fa soffrire. Sapeva che se fossi entrata qui poteva succedere che lui fosse tirato in ballo“. E nel mentre le due ragazze stavano ancora parlando, ecco fare capolino proprio Alessio che tentenna un po’. È Anita che lo rassicura spiegando: “Rosy sa tutto“.