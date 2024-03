GF: Alessio in suite con Anita: la confessione su Perla

Al termine dell’ultima puntata del GF, Alessio Falsone e Anita Olivieri si sono concessi una cena in suite. Durante il banchetto, il ragazzo ha fatto una confessione su Perla Vatiero che ha fatto infuriare i fan.

Durante la cena nella suite del GF, Alessio Falsone ha commesso uno scivolone che potrebbe costargli caro. Parlando con Anita Olivieri, ha fatto una confessione su Perla Vatiero che ha fatto infuriare i fan. Il ragazzo ha candidamente ammesso che la coinquilina non rientra nei suoi gusti e le battute che le rivolge sono solo un modo per prenderla in giro.

Alessio, cercando di spiegare ad Anita il suo modo di parlare in codice con Sergio D’Ottavi, ha dichiarato:

“La cosa che hanno parlato in codice delle scarpe in piena notte? Ma cosa c’entro io? Secondo me Sergio, che è un gentleman, voglio pensare quello, non ha voluto dire a Perla che a me di… quelle scarpe lì non me ne è mai fregato un ca**o. Lui sarà stato vago perché è un signore. Come mai battevo i piedi l’altro giorno in cucina mentre Perla prendeva una cos per terra? Fidati che il motivo c’era. Magari prima di piegarsi ha fatto altro, è successo altro. Poi mi rendo contro che il mio modo di fare possa creare fraintendimenti e far cadere le persone. Perché comunque io sono così, molto brillante, giocherellone, simpatico, piacione e faccio complimenti. Quindi le donne ci possono cadere. Però io sapevo benissimo in che situazione era Perla”.