Greta Rossetti ha commesso una gaffe che è diventata virale in un lampo. La concorrente del GF, parlando con Alessio Falsone, ha tirato in ballo il concetto di empatia e l’ha stravolto. Il compagno d’avventura l’ha gelata.

GF, Greta fa una gaffe: Alessio la gela

Nelle ultime ore, tra i fan del GF è diventato virale un video che vede come protagonisti Greta Rossetti e Alessio Falsone. I due erano in giardino a chiacchierare, quando l’ex tentatrice ha tirato in ballo il concetto di empatia. La gaffe è servita e non sono serviti a nulla i tentativi del concorrente di far riprendere la compagna d’avventura.

GF: cosa ha detto Greta sull’empatia?

Greta ha dichiarato:

“Io sono empatica, non riesco a stare con le persone che non mi piacciono, io assorbo“.

Alessio, visibilmente scioccato, ha replicato: “L’empatia è un’altra cosa“. La Rossetti, però, non ha mollato: “No, empatica è quando assorbi“.

GF: Alessio gela Greta

A questo punto, Falsone si è visto costretto a gelare Greta:

“Empatia vuol dire riconoscere gli stati emozionali degli altri”.

La Rossetti, imperterrita, ha proseguito:

“No, però sei anche empatica quando assorbi. Sei empatica quando assorbi le energie negative e positive degli altri”.

Il video della gaffe di Greta è diventato virale in un lampo e i fan l’hanno attaccata con commenti esilaranti. Si legge: “Urge un dizionario fisso in confessionale”, oppure “Il termine empatia usato male malissimo“, o ancora “Va di moda riempire la bocca con parole d’effetto per sembrare chissà chi. Empatica narcisismo, bipolare, tutti laureati in filosofia e psicologia su Instagram“.