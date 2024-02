GF: Alessio smaschera Greta sui triangoli

Alessio Falsone, entrato al GF da una manciata di giorni, è riuscito a smascherare i triangoli di Greta Rossetti. Il ragazzo ha candidamente ammesso di essere interessato a lei, ma di non avere alcuna intenzione di creare strane dinamiche.

Da quando è entrata al GF, Greta Rossetti ha dato vita a diversi triangoli. Prima con Mirko Rossetti e Perla Vatiero, poi con Sergio D’Ottavi e Vittorio Menozzi. Adesso che il modello è uscito, l’ex tentatrice ha bisogno di trovare un terzo protagonista a l’ha individuato in Alessio Falsone. Quest’ultimo l’ha smascherata, ricevendo la standing ovation dai fan.

In zona bagno con Greta, Varrese e Perla, Alessio ha smascherato Greta. Falsone ha riassunto in poche parole la situazione che si è creata al GF con il suo ingresso: la Rossetti trascorre molto tempo con Sergio, ma appena lui si stacca corre da Alessio. Il ragazzo hna dichiarato:

“Se io so che piaccio a Sergio, non ci sto fuori 6 ore se siamo solo amici. Nessuno ha detto che tu hai una frequentazione o una storia. Siccome io voglio bene a Sergio e so che è coinvolto, io non mi metto a creare dinamiche, perché il suo interesse è più forte del mio. Io a Sergio voglio bene, non mi ci metto proprio, il suo perché è più forte del mio“.