Dopo aver trascorso qualche giorno al GF come ospite, Mirko Brunetti è stato costretto a lasciare la Casa. Non ha avuto la possibilità di salutare i concorrenti, ma ha potuto scrivere una lettera a Perla Vatiero.

GF: Mirko scrive una lettera a Perla prima di lasciare la Casa

Mirko Brunetti, entrato al GF come ospite nel giorno di San Valentino, ha dovuto lasciare la Casa domenica 18 febbraio. Il ragazzo non ha avuto la possibilità di salutare i concorrenti, ma gli è stato concesso di scrivere una lettera a Perla Vatiero. In lacrime, l’ex gieffino ha dedicato belle parole all’ex fidanzata.

Cosa ha scritto Mirko nella lettera a Perla?

Nella lettera che Mirko a scritto a Perla, stando alle interpretazioni dei fan, si legge:

“Stavolta sono io che scrivo queste righe con le lacrime agli occhi”. (…) Distaccandomi ho capito che la razionalità non ci porta da nessuna parte e che ho ancora bisogno e voglia di passare del tempo con te. Di risposte ne ho ancora tante da trovare e solo la quotidianità fuori ci aiuterà. In questi giorni ho capito che le sensazioni dei due ragazzi che decisero di amarsi a prescindere da tutto, non sono mai cambiate”.

GF: Perla scopre che Mirko non è più in Casa

Perla ha scoperto che Mirko le aveva lasciato una lettera quando è entrata in Tugurio per passare un po’ di tempo con lui. Non si aspettava che gli autori lo cacciassero così, senza dargli la possibilità di salutare nessuno. La Vatiero ha letto la missiva e, commossa, ha riportato ai coinquilini i saluti dell’ex fidanzato. “Se ne è andato. Stavamo finendo di fare un discorso in piscina. Non l’ho nemmeno abbracciato”, ha esclamato Perla amareggiata.