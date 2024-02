Dopo l’avventura a Temptation Island, Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno continuato ad avere i riflettori puntati addosso. Nessuno si è stupito, quindi, quando i due sono diventati concorrenti del GF. Nelle ultime ore, però, è saltato fuori un retroscena che spegne l’entusiasmo dei fan più accaniti.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti: spunta un retroscena

La coppia più chiacchierata del GF 2023 è quella formata da Perla Vatiero e Mirko Brunetti. I fan più accaniti sperano di vederli tornare insieme, mentre quelli più scaltri hanno già capito che i due, un po’ come Luca Onestini e Ivana Mrazova, non si ameranno più come un tempo. Non a caso, nelle ultime ore è spuntato un retroscena interessante, che sostiene proprio quest’ultima tesi.

Il retroscena su Perla Vatiero e Mirko Brunetti

A svelare il retroscena su Perla Vatiero e Mirko Brunetti è stata Viviana Bazzani, ex opinionista e concorrente dell’Isola dei Famosi. Via Instagram, ha postato un video in cui ha commentato la storia d’amore dei Perletti, sottolineando che il sentimento che li univa è finito da tempo. Ha dichiarato:

“Carissimi fan di Perla e Mirko, questo grande desiderio affinché questi due ragazzi possano ritornare insieme… Non sarà così, mi dispiace dirlo, ma non fatevi prendere in giro. Loro già prima di entrare nella Casa del Grande Fratello avevano già parlato, avevano già in qualche modo impastato tutto e su questo anche altre persone stanno dicendo ciò che confermo anche io. Perla non ama più Mirko e per notizia lui sta chattando con una bellissima ragazza influencer”.

Perla e Mirko avevano già architettato tutto

La Bazzani ha concluso: