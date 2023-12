GF, Perla sente la mancanza di Mirko: la reazione di Brunetti spiazza

GF, Perla sente la mancanza di Mirko: Brunetti lo scopre in diretta

Al GF, Perla Vatiero sente la mancanza di Mirko Brunetti. Il diretto interessato ha scoperto la confessione dell’ex fidanzata in diretta, durante una live social con Ciro Petrone e Angelica Baraldi. La reazione fa impazzire i Perletti.

Dopo l’eliminazione di Mirko Brunetti dal GF, Perla Vatiero è rimasta senza il suo più grande punto di riferimento. Nelle ultime ore, la ragazza ha ammesso di sentire molto la sua mancanza e l’ex fidanzato l’ha scoperto in diretta, durante una live social con Angelica Baraldi e Ciro Petrone.

GF: cosa ha detto Perla su Mirko?

Parlando con alcuni compagni del GF, Perla ha ammesso:

“Mi manca proprio la persona in sé. Mi manca che hai un punto di riferimento che va oltre qualsiasi cosa”.

Nel frattempo, Mirko stava seguendo la diretta sul canale 55 del digitale terrestre e, contemporaneamente, era in live sui social con Ciro e Angelica. Gli amici gli hanno subito consigliato di alzare l’audio e Brunetti ha ascoltato la confidenza della Vatiero.

GF: come ha reagito Mirko alle parole di Perla?

Mirko è apparso visibilmente emozionato, tanto che ha allontanato lo smartphone dal viso per non far vedere agli altri la sua espressione. I fan dei Perletti, neanche a dirlo, hanno colto questo suo atteggiamento con un certo ottimismo. Sui social fioccano commenti che suonano così: “Mirko è sotto mille treni“, oppure “Lui ha paura del pregiudizio della gente, ma la ama ancora“.