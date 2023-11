A distanza di qualche giorno dal suo ingresso al GF, Perla Vatiero ha avuto un confronto con Mirko Brunetti. I due hanno finalmente svelato il vero motivo per cui si sono lasciati.

GF, Mirko e Perla: esce il vero motivo per cui si sono lasciati

Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono ritrovati a convivere al GF a distanza di qualche mese dalla rottura. Nelle ultime ore, i due si sono concessi quel confronto che non sono riusciti ad avere dopo la loro avventura a Temptation Island e finalmente è venuto a galla il vero motivo per cui si sono lasciati. La ragazza ha candidamente ammesso di essersi avvicinata al tentatore Igor soltanto perché si è resa conto che non sarebbero mai potuti uscire insieme dal programma.

GF: Mirko e Perla a confronto

Perla, parlando di Temptation Island, ha dichiarato:

“In quel momento sentivo di avere nuovi stimoli, di sentirmi bene e spensierata. Dovevamo prendere una decisione, indipendentemente dal fatto di trovare o meno una persona. Ognuno di noi doveva tornare a casa da solo. Non traggo negatività da tutto ciò, ma solo positività per quello che sono diventata oggi.”

Mirko non è apparso sorpreso, ma ha preferito riportare l’argomento sul confronto che hanno avuto qualche settimana fa al GF, quando lui è finito in lacrime. Brunetti ha dichiarato:

“Quella reazione di lunedì è stata importante perché ho finalmente esternato ciò che tenevo dentro da tanto tempo. Le lacrime racchiudono molte cose. Mi dispiace che non abbiamo dato il giusto rispetto a ciò che siamo stati, a ciò che abbiamo fatto in una convivenza di 4 anni alla nostra età. Tu vedevi in me il problema dei tuoi problemi e io viceversa, ed è stato il nostro problema.”

GF: Perla e Mirko torneranno insieme?

Perla e Mirko hanno parlato anche dei problemi che hanno avuto in 4 anni di convivenza. La Vatiero ha dichiarato:

“Non era un problema sentimentale, perché quando eravamo insieme, eravamo insieme. Era un problema mentale. Se una persona si sente giù, triste, frustrata, sola… sono tante cose che pesano. Tu avevi i tuoi sensi di colpa, lo so. Ti dicevo di lasciarmi e tu avevi un senso di colpa nel tornare a casa. Nessuno di noi aveva la forza di separarci e dire che ognuno di noi deve prendere la propria vita in mano. Adesso sono una persona singola e se un giorno mi fidanzerò, quella persona sarà un valore aggiunto, non qualcuno che mi completa. Ma non era la situazione tra me e te, perché io non ero un valore aggiunto per te e tu non lo eri per me”.

La Vatiero ha ammesso che la rottura da Mirko l’ha spinta a maturare. Adesso è una persona nuova, tanto che non è più gelosa di lui:

“Mi fa piacere vederti ridere e scherzare con altre ragazze. Prima ero pazza e gelosa, ma dopo quello che ho passato sono cambiata“.

Brunetti, dal canto suo, ha tirato in ballo la nuova fidanzata Greta Rossetti e ha sottolineato che non si aspettava la scenata fatta ad Angelica Baraldi. La Vatiero ha lanciato una frecciatina: “Non te l’aspettavi? Fosse l’unica cosa che non ti aspettavi. Che altro posso dirti…“.