GF, la frase di Mirko a Perla in diretta tv non sfugge e fa discutere

Durante l’ultima puntata del GF, Perla Vatiero è diventata ufficialmente concorrente. I fan erano incollati allo schermo e hanno notato una frase in diretta tv di Mirko Brunetti che sta facendo parecchio discutere.

GF: la frase di Mirko a Perla in diretta tv fa discutere

Quando Mirko Brunetti si è ritrovato Perla Vatiero come concorrente del GF ha assunto un’espressione indimenticabile. Il ragazzo è diventato pallido in viso e non è riuscito a pronunciare un discorso sensato. I fan, gli stessi che li seguivano dai tempi di Temptation Island, non vedevano l’ora di assistere a questo momento e non si sono persi neanche un attimo. Non a caso, i seguaci più attenti sono riusciti a captare una frase che Mirko ha rivolto a Perla durante la diretta e si è alzato un polverone.

Che cosa ha detto Mirko a Perla in diretta tv?

Dopo che Perla ha fatto il suo ingresso al GF, la puntata è andata avanti ed è proprio durante uno di questi momenti che Mirko ha rivolto a Perla la frase incriminata. Alfonso Signorini stava annunciando i nomi delle persone finite in nomination, quando Brunetti si è accorto che il vestito dell’ex fidanzata era troppo alzato. A questo punto, il gieffino ha attirato l’attenzione della Vatiero e le ha chiesto di coprirsi le gambe.

La reazione di Perla alla frase di Mirko

Perla ha ascoltato la frase di Mirko e ha cercato di sistemarsi il vestito. Non riuscendo a farlo da seduta, si è perfino alzata in piedi per allungarlo bene. La polemica è esplosa in un lampo: come mai Brunetti è ancora geloso dell’ex fidanzata? Secondo alcuni non ha alcun diritto di dire alla Vatiero cosa fare, mentre altri sperano in un ritorno di fiamma.