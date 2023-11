Perla Vatiero ha fatto il suo ingresso al GF da poche ore, ma ha già attirato l’attenzione di tre concorrenti. Alcuni maschietti della Casa sono pronti a corteggiare l’ex fidanzata di Mirko Brunetti.

Nella puntata del GF di giovedì 16 novembre 2023, Perla Vatiero ha finalmente fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. La ragazza ha sorpreso Mirko Brunetti, ma ha lasciato di stucco anche altri tre concorrenti, che dopo la diretta si sono detti pronti a corteggiarla. Chi sono i maschietti in questione? Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi e Vittorio Menozzi. L’unico ad avere possibilità è l’ingegnere, che Perla ha definito un “bel ragazzo”, l’unico che potrebbe davvero attirare le sue attenzioni.

Varrese, chiacchierando con Ciro Petrone, ha ammesso di aver notato che Perla lo guarda spesso. Poi, incalzato dall’attore, ha dichiarato:

“No io non dico più nulla. Non posso dire altro , non fatemi parlare e non mettetemi nei casini basta”.

Giuseppe Garibaldi, invece, è stato molto più esplicito:

“Lei è davvero molto bella. Mo la stresso, sì adesso vado. Mi picchia Mirko? Ma che c’entra, che me ne frega, è la ex, mica stanno più insieme. A lei ho già detto che se avrò dei comportamenti che la infastidiscono deve dirmelo. Per quanto riguarda Mirko invece non ci sono problemi, lui non ci sta insieme e ha un’altra ragazza. Dai impari una cosa e ne sbagli altri io non so più cosa fare e come farti capire tutto“.