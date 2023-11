Greta Rossetti ha seguito l’ingresso al GF di Perla Vatiero e si è lasciata andare ad un piccolo sfogo social. La fidanzata di Mirko Brunetti si è scagliata contro gli autori del reality, accusandoli di non mandare in onda i suoi video.

Via Instagram, Greta Rossetti ha condiviso uno sfogo amaro contro gli autori del GF. La ragazza ha seguito l’ultima puntata del reality, che ha visto l’ingresso di Perla Vatiero come nuova concorrente. Ha esordito:

Greta ha proseguito il suo sfogo, accusando gli autori del GF di non mandare in onda contenuti che la riguardano. Ha dichiarato:

“Se non glielo fanno vedere loro non è colpa mia. Io ho fatto l’intervista video, l’intervista scritta, ho fatto mille storie… Se loro non lo fanno vedere io cosa ci posso fare? Io più di questo non so che fare! Io sono a casa! Se questi feedback non glieli mostrano che posso farci.. Non sto facendo nessun tipo di gioco, non sto giocando. Quello che potevo fare l’ho fatto. Se loro non lo fanno vedere non è colpa mia. Non posso farci niente, non c’entro, non prendetevela con me”.