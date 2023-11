GF, Anita: "Mirko mi ha fatto delle confidenze, tornerà con Perla"

Anita Olivieri ha fatto una confessione del tutto inaspettata al GF. Ha raccontato che Mirko Brunetti le ha fatto una confidenza sull’ex fidanzata Perla Vatiero: torneranno insieme.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero, in barba a Greta Rossetti, torneranno insieme. A rivelare la strategia dei due gieffini è stata Anita Olivieri. La concorrente, parlando con Fiordaliso e Angelica Baraldi, ha svelato la confidenza che le ha fatto l’ex volto di Temptation Island.

Anita, chiacchierando con le compagne del GF di Mirko e Perla, ha svelato:

Fiordaliso e la Baraldi si sono mostrate scettiche, così la Olivieri ha vuotato il sacco.

Davanti all’incredulità di Fiordaliso e Angelica la Olivieri ha vuotato il sacco:

“Come mai? Ieri lui mi ha fatto delle confidenze. Mi ha detto che gli smuove qualcosa, cioè che non gli è indifferente. Sì me l’ha detto. Ha specificato che non gli è indifferente vederla e starci accanto perché c’è stato insieme anni ed è stata una bella storia. Poi non so bene cosa intendesse, ma le frasi uscite sono queste e me le ricordo benissimo. E credo sia normale e per questo ti dico che succede qualcosa”.