Dopo l’ultima puntata del GF, Ciro Petrone ha confermato che Anita Olivieri ha bestemmiato. Come mai gli autori e lo stesso Alfonso Signorini hanno evitato la squalifica della ragazza?

GF: Ciro conferma che Anita ha bestemmiato

Qualche giorno fa è diventato virale un video in cui si sente Anita Olivieri bestemmiare. Nell’ultima puntata del GF, i fan si aspettavano la sua squalifica, invece è stata eletta come la preferita dal pubblico insieme a Beatrice Luzzi. Tralasciando la stranezza del risultato del televoto, visto che Anita non è amata così tanto, i telespettatori si sono chiesti il perché non sia stata richiamata per la bestemmia. Come se non basasse, dopo la diretta Ciro ha confermato l’imprecazione della coinquilina.

Le parole di Ciro non lasciano spazio a dubbi

I concorrenti del GF, dopo la diretta, erano in salone e stavano chiacchierando del risultato del televoto. Ad un certo punto, Ciro, commentando la busta rossa ricevuta da Anita per l’annuncio della preferita, ha esclamato:

“Io ho pensato fosse un’espulsione, per quella cosa là…”.

Anche se Petrone non ha parlato della bestemmia, i fan non hanno alcun dubbio: “quella cosa là” è riferito al momento in cui Anita ha imprecato.

GF: la reazione dei fan alla conferma di Ciro

Il video in cui si vede Ciro che conferma di aver sentito Anita bestemmiare è diventato virale. Tra i tanti commenti su Twitter si legge: “Per me qui Ciro ha palesemente confermato che la bestemmia C’È STATA“, oppure “Ma certo che l’ha confermata! Anche perché era talmente tanto palese! Anita è raccomandata, non si spiega la sua non squalifica…“, o ancora “Ciro, parlando parlando, fa uscire fuori le cose, che il GF vuole nascondere. Quando Anita uscì per due ore, lo disse a Max, così per farlo sapere anche a noi. Ciro sembra che dorme, ma è il più sveglio di tutti là dentro. Per questo vuole uscire, ha capito la falsità del GF“.