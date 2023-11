Nelle ultime ore, i social si sono riempiti di video che ritraggono Anita Olivieri al GF. La ragazza ha bestemmiato? Sembra proprio di sì e non è la prima volta.

GF, Anita bestemmia (ancora): i video la inchiodano

Anita Olivieri è finita al centro di una polemica esplosa tra i fan del GF. Secondo parecchi telespettatori, la gieffina ha bestemmiato e non è la prima volta. Per questo, in tanti chiedono la sua squalifica immediata. Tra i tanti motivi per cui un concorrente può essere cacciato dal GF, la bestemmia è l’unica certezza.

GF, Anita bestemmia (ancora): i video la inchiodano

Nel primo video, si vede Anita che si allena in giardino. Con lei ci sono Letizia Petris e Mirko Brunetti e si parla di pulizie. Ad un certo punto, la Olivieri ha invocato la Madonna, mettendoci una parola che, seppur abbreviata, non lascia spazio a dubbi. Tanti altri, prima di lei, sono stati cacciati dal GF per lo stesso motivo: da Stefano Bettarini e Denis Dosio.

La biondina ce l’ha per vizio le bestemmie, ma tanto non le fanno nulla quindi continua tranquillamente #GrandeFratello pic.twitter.com/gOaoy9WntI — Shivan 🐹 (@Sheevan_) November 14, 2023

GF: gli scivoloni di Anita protetti da un autore?

Questo, però, non è l’unico video con cui i fan del GF accusano Anita di aver bestemmiato. Ce n’è un altro che la immortala nella zona bagno. Anche in questo caso, sembra che dalla sua bocca sia uscita una imprecazione. I telespettatori, quasi in massa, chiedono la sua squalifica immediata: verranno ascoltati? Staremo a vedere se l’autore con cui ha una storia la salverà anche questa volta.