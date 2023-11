Cosa è successo ad Anita Olivieri dopo essere entrata in confessionale? La concorrente del Gf è misteriosamente sparita dalla casa.

Anita Olivieri sparisce dalla casa del Gf

Il mistero attorno la scomparsa di Anita Olivieri è stato finalmente svelato. Tutti gli altri inquilini della casa erano preoccupati per le condizioni di Anita che, dopo essere entrata in confessionale, non ha fatto più ritorno. Anche sul web si è creato scompiglio, in quanto nessuno riusciva a trovare la concorrente, che aveva lasciato il suo microfono fuori dal confessionale.

“Secondo me è successo qualcosa, che è successo?”, si è chiesto un concorrente. La tensione nella casa era decisamente alle stelle. “Ma non hanno detto che è in Confessionale? Ah, non c’è? Che bello! Ci siamo liberati di Anita”, ha detto sollevata Beatrice Luzzi.

Svelato il motivo della scomparsa

Qualche ora dopo, la Olivieri è tornata nella casa del Grande Fratello senza spiegare a nessuno cosa le era successo. Poi, si è lasciata andare con Rosy Chin e Fiordaliso, rivelando il motivo della sua scomparsa: “Vi dico tutto, ero a fare la linea della mia vita tutto il tempo che ero rimasta chiusa fuori“, ha detto.

Sembra che Anita abbia trascorso quel tempo a leggersi la mano per capire cosa le avrebbe riservato il futuro. “Per me è stato molto pesante. Non lo so se lo manderanno in onda lunedì o più avanti. Guardate che è stato pesantissimo e mi ha toccato nel profondo. Bello, ma io ho paura che me lo fanno fare perché fuori esco odiata, mi odiano magari. Io stanotte ho sognato il mio migliore amico che mi diceva che mi odiavano tutti”, ha detto la gieffina, confessando di essere in un periodo complicato.