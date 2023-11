Grande Fratello, Fiordaliso riceve una sorpresa. Sul padre: "Mi ha portato in un istituto per ragazze madri"

Inizio della puntata segnato da grandi emozioni nella casa del Grande Fratello. Fiordaliso ha ricevuto la bella sorpresa dalla sorella. La cantante è stata condotta davanti ad un tavolino sul quale c’erano due caffè e due brioche: da lì ha capito che sarebbe potuta arrivare la sorella, un desiderio che è stato esaudito. Fiordaliso, ad un certo punto, è scoppiata in lacrime.

Fiordaliso ha avuto l’occasione di fare una cosa che desiderava da tempo: bere un caffè con la sorella. Ha poi raccontato a cuore aperto diversi episodi legati alla sua infanzia: “Tra noi nessun capobanda, io ero la più grande e un pò mi curavo di loro. Papà faceva l’operaio e il batterista di sera in una orchestra e mia mamma faceva la mamma. C’è stato un momento in cui ho odiato tanto mio padre quando mi ha portato in un istituto per ragazze madre e se ne è andato, sono rimasta là da sola”.

L’arrivo dei fratelli nella casa

La cantante, durante una “chiacchierata a cuore aperto con Alfonso Signorini ha parlato della sua esperienza di. maternità che ha dovuto affrontare quando avevo solo 15 anni, Il padre la portò in un istituto per ragazze madri: “C’erano ragazze incinte che avevano 13-14 anni, c’erano tante ragazze come me”, ha raccontato. Con sua sorella, Fiordaliso è tornata nella casa e ad attenderla c’erano anche i tre fratelli: “Abbiamo prenotato per tutti per Natale ma per te no perché ti vogliamo qua dentro”.