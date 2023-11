Grande Fratello, Greta attacca Angelica: "Ha usato Mirko per non essere eliminata"

Grande Fratello, Greta attacca Angelica: "Ha usato Mirko per non essere elimi...

Il conduttore Alfonso Signorini ha preannunciato il confronto tra Greta e l’ex fidanzato Mirko che è stato il più atteso della serata e a ben vedere. Chi ha seguito la puntata del Grande Fratello del 6 novembre non ha potuto fare a meno di notare che l’ex tentatrice di Temptation Island è apparsa nerissima in volto e le prime parole pronunciate da quest’ultima non lasciano alcun dubbio: “Ha usato Mirko per non essere eliminata”, ha dichiarato riferendosi ad Angelica.

Grande Fratello, il duro attacco di Greta ad Angelica: cosa è successo nelle ore precedenti

Tutto ha avuto inizio durante un momento di “festa” all’interno della casa. Mirko e Angelica si erano concessi un ballo. Ad un certo punto quest’ultima si è cambiata d’abito e sarebbe stato ciò che avrebbe fatta infuriare di più Greta. “Mi sono cambiata perchè l’abito che avevo prima era troppo scollato, mi sentivo più a mio agio. Sicuramente la nomination ti smuove e ti invita a goderti il momento. Riccardo per me è intoccabile”, ha spiegato Angelica ad Alfonso Signorini. Il conduttore le ha fatto leggere poi un tweet di Greta: “Croccantini per le gatte morte ne abbiamo?”.

Greta: “Per me sei una gatta morta”

Greta ha fatto il suo ingresso all’interno della casa e fin dai primi istanti non è andata tanto per il sottile: “Quello che hai visto è quello che penso, per me sei una gatta morta. Io ho tanti amici maschi e non mi metto un vestito inguinale per ballare. Sei tornata apposta per ballare con lui. Fai benissimo a fare quello che ti pare e io giudico quello che vedo […] È una dinamica che hai creato per non essere eliminata, perché lui è un buono, un ingenuo. Da fidanzata non prendi un ragazzo fidanzato e ci ballo così, io non lo faccio”.

A queste dichiarazioni Angelica non è arretrata di un passo: “Io faccio come mi pare. Non mi devi giudicare per come mi vesto. Il tuo discorso non rispecchia la realtà dei fatti. Quello che hai visto non è la realtà, io dormo tranquilla stanotte”.