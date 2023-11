Grande Fratello, confronto tra Angelica e Mughini. Beatrice: "Mi aspettavo che spezzasse una lancia per Giampiero"

La puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 6 novembre ha acceso i fari su un argomento particolarmente caldo, vale a dire la discussione tra i due coinquilini Angelica e Giampiero Mughini. La casa si è letteralmente spaccata in due.

Grande Fratello, confronto tra Angelica e Giampiero Mughini. Lei: “So che non voleva offendermi”

Tra gli inquilini ad esprimersi in modo critico c’era anche Fiordaliso che non ha commentato positivamente la scelta di Angelica di tenere a lungo la mano di Mughini. Quest’ultima, dal canto suo si è detta conscia del fatto che Mughini non avrebbe voluto essere offesa: “Quella mano era un mi piace e scusa. Io ero bloccata, non mi aspettavo uscisse tutto questo, sono inesperta a gestire queste cose”, ha commentato l’inquilina. Non meno critico infine Massimiliano Varrese che, senza andare tanto per il sottile ha osservato: “Certe espressioni devo rimanere tra le quattro mura di casa, qui siamo in un contesto diverso”.

Mughini: “Non sono offeso. Sono furibondo”

Non ultimo è stata data la parola anche a Giampiero Mughini, uno dei due diretti interessati. Lo scrittore ha tuonato affermando: “Sono ancora più indignato. Sentirmi dire alla mia età di mancare pesantemente di rispetto a una ragazza giovane e mia cara amica penso sia ignobile. Io non sono offeso, sono furibondo. Confermo l’affetto per Angelica”.