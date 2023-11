Grande Fratello, il duro sfogo di Signorini contro i concorrenti che si lamentano: "State a casa!"

Inizio di puntata durissimo nello studio del Grande Fratello. Il conduttore del Signorini si è rivolto a quanti sono in crisi.

La puntata del Grande Fratello di giovedì 2 novembre è iniziato con un intervento “al veleno” di Alfonso Signorini. Il conduttore del reality, senza usare mezzi termini, si è rivolto a coloro che sono in crisi e che si lamentano all’interno della casa: “Questa sera ho il dente avvelenato, questi ragazzi sono un po’ in crisi per tutto, mi sono un po’ stufato, statevene a casa vostra”.

Grande Fratello, lo sfogo di Signorini: “Se non state bene uscite”

Il conduttore si è in particolare rivolto a Ciro e a Paolo. Il secondo è stato invitato a vivere l’esperienza della casa con maggiore leggerezza ed entusiasmo, mentre Fiordaliso ha chiesto che ci sia più spontaneità. La cantante ha così risposto: “Non vedo più la spontaneità, l’amore“, mentre Paolo, d’altro canto, ha provato a motivare, spiegando che la generazione alla quale appartiene “ha esagerato” e per questo motivo fa attenzione a ciò che esprime.

Beatrice Luzzi: “A questi giovani manca la libertà di pensare”

Sulla questione è intervenuta infine anche Beatrice Luzzi che, con fare materno, ha provato a dare una sua visione delle difficoltà che potrebbero aver affrontato i giovani inquilini: “Gli manca un po’ di libertà, di sbagliare, a questi giovani” . Giampiero Mughini a quel punto ha tenuto a fare un’osservazione: “Talvolta la libertà è fare anche qualcosa in meno“.