Previsto un cambio di programmazione per Canale 5 che da fine novembre, nello stesso periodo, manderà in onda Io Canto, Zelig, Ciao Darwin e Grande Fratello.

Oramai gli appassionati del Grande Fratello hanno imparato a conoscere questa nuova edizione in cui Vip e Nip si condividono gli spazi della casa. Il reality prosegue su Canale 5 con un doppio appuntamento: lunedì e giovedì. Tuttavia, ciò è destinato a terminare, in quanto nelle prossime settimane il reality condotto da Alfonso Signorini sarà trasmesso solo una volta; il cambiamento dovrebbe avvenire a dicembre.

Grande Fratello: in onda solo una volta a settimana

Il GF dovrebbe andare avanti con un doppio episodio a settimana fino alla fine di novembre. Come informa FanPage, da lì in poi gli slot non saranno più due, ma uno solo, a causa delle variazioni di palinsesto di Canale 5 e dei nuovi programmi che occuperanno gli spazi in prima serata. Tra questi: Io Canto, Zelig e Ciao Darwin.

Non solo Grande Fratello: il ritorno di Zelig

A partire dal mese di dicembre, secondo quanto indicato nei listini di Publitalia, il giovedì diventerà la serata dedicata alla trasmissione del reality show. Il lunedì, infatti, sarà riservato all’appuntamento con “Zelig”, che farà il suo ritorno in prima serata su Canale 5 anche in questa stagione. Il programma, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, ha fatto il suo comeback nel 2022 dopo un lungo periodo di pausa e si è affermato come un grande successo.

Non solo Grande Fratello: il ritorno di Ciao Darwin e Io Canto

Continuando con una panoramica sulla programmazione in prima serata di Mediaset, il mercoledì sarà dedicato a “Io Canto”, condotto da Gerry Scotti. Nel frattempo, il venerdì segnerà il ritorno di Paolo Bonolis con “Ciao Darwin”, un programma storico di Canale 5 e uno dei successi più proficui degli ultimi anni per Mediaset. Paolo Bonolis ha annunciato che questa dovrebbe essere l’ultima edizione del programma.