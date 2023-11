Grande Fratello, Vittorio riceve la sorpresa dalla mamma: "Vorremmo tu avessi più fiducia in te stesso"

Nella casa del Grande Fratello c'è stato ancora spazio per le emozioni. Vittorio ha avuto la possibilità di incontrare la madre.

Vittorio ha ricevuto una sorpresa totalmente inaspettato. Ad entrare nella casa del Grande Fratello è la madre e il suo arrivo è stato anticipato da un brano di Chopin in sottofondo. Nel frattempo c’è chi, come Anita e Rosy, lo vede come un “macigno”. Sulla questione è intervenuto il conduttore Alfonso Signorini.